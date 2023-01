Patrice Dumora "Watson" - Zaldun Hiltzailea

Patrice Dumora, surnommé Watson, est un musicien aux 1001 vies : chanteur de célèbres groupes de bal pendant de longues années, il revient sur le devant de la scène avec un album solo, "Bobi", et des chansons à texte

Patrice Dumora Watson est un adepte de rock à la carrière déjà longue !

Natif des Landes, où il commence à monter des groupes avec ses copains, il découvre les artistes basques engagés lors d'un concert, et décide de venir au Pays Basque, attiré par le bouillonnement culturel de la région.

Il a bien fait, sans aucun doute !

Dans les années 80, il intègre le groupe de bal Juan Paquito, y joue pendant 4 ans, puis devient le chanteur de Gazteok.

Au Pays Basque, ces groupes de bal, qui assurent les fins de soirées dans les fêtes de village, sont très populaires, et très en place musicalement.

Patrice Dumora prend rapidement ses marques, et sait faire le show, fidélisant les fans de Gazteok, qui les suivaient de village en village.

En 1993, autre aventure musicale, montée en puissance, quand Patrice Dumora devient membre du groupe Akelarre, célèbre dans tout le Pays Basque, incontournable des fêtes, ultra populaire, avec son répertoire en euskara et ses propres compositions.

C'est à cette époque que Patrice apprend la langue basque, qu'il maitrise désormais parfaitement, et qu'il se lance dans l'écriture et la composition de chansons.

Patrice Dumora en solo

Son premier album solo, "Patrice Dumora", sort en 2008, puis il continue à travailler, jouant dans les bars avec son ami Nat Cazarré - duo Nat eta Watson-, et prend le temps de vivre.

A l'automne 2022, Patrice Dumora sort son deuxième album solo, "Bobi", avec 12 titres, certains écrits par lui-même, d'autres par des proches, mais il compose toutes les musiques.

"Zaldun Hiltzailea", pour dénoncer les violences faites aux femmes

Avec ce titre, Patrice Dumora évoque ces hommes, -chevaliers tueurs, zaldun hiltzaileak -, qui ont l'apparence du parfait chevalier servant, aimable, prévenant quand ils sont en public, mais qui deviennent des monstres avec leur compagne quand ils sont à la maison.

Un titre engagé, qui lui tenait à coeur, porté par une guitare qui marque le rythme.