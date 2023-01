Pauline eta Juliette - Zuri Beltzean

Pauline & Juliette s'offrent une pause après 8 années passées sur scène, à diffuser leurs chansons : elles promettent de revenir plus tard, plus fortes, plus enjouées que jamais !

Pauline & Juliette ont marqué de leur présence la scène musicale du Pays Basque, avec leur duo plein de fraicheur, de sensibilité et de talent.

Elle chantaient déjà chacune dans leur coin, et le 5 décembre 2014, c'est Mikel Erramuzpe, amateur de musique, alors directeur du collège Saint-Michel-Garicoïts de Cambo, qui les as réunies à l'occasion du Téléthon, à Cambo.

Chacune d'elle a une belle voix, mais la magie opère quand elles chantent ensemble.

Le duo Pauline & Juliette devient rapidement la coqueluche des organisateurs de concerts, leur agenda se remplit et le public est sous le charme.

Elles chantent en euskara, mais aussi en malgache, anglais, français ou espagnol : à leur actif, deux albums, "Hegaldaka" (2017) et "Veloma" (2020).

Fin 2022, elles ont annoncé prendre une longue pause, afin de mener les projets qui leur tiennent à coeur, mais elles promettent de revenir ensuite, pour de nouvelles expériences musicales.

Zuri Beltzean, une chanson à leur image

"Zuri beltzean" - en noir et blanc - est un titre composé sur mesure pour Pauline & Juliette, par Anje Duhalde pour la musique, et le bertsulari Amets Arzallus pour le texte.

Cette chanson résume bien leur parcours "avec une rencontre sur un passage piéton zébré, quand le noir et le blanc se croisent. En effet, Pauline est de Cambo, et Juliette est née à Madagascar, elle est arrivée toute petite au Pays Basque et a grandi à Itxassou.

Deux couleurs de peau, un même coeur... Deux voix, une belle harmonie...

Nous patienterons jusqu'à leur retour, bide on neskak ! Bonne route à vous !