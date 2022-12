Betagarri - XX.garren Mendeko Izurritea

Betagarri est un des groupes de ska les plus connus au Pays Basque.

Originaire de Vitoria Gasteiz, Betagarri est une formation conséquente, avec 7 musiciens, dès sa création, tous les textes ont été signés en euskara, et sa musique festive et dansante a rapidement touché un public large.

En 24 ans d'existence, Betagarri a sorti 13 albums, des inédits, des reprises en ska de tubes célèbres, ou des concerts enregistrés en live.

"XX. Mendeko Izurritea", lutter contre le SIDA et continuer à vivre

C'est dans son premier album studio, "Betagarri", sorti en 1997, que Betagarri aborde en chanson le problème de l'épidémie de SIDA.

En effet, dans les années 90, l'expansion du SIDA était démentielle, les contaminations se multipliant principalement à cause de relations sexuelles non-protégées, ou par échange de sang (via des piqures réutilisées entre plusieurs personnes).

Les campagnes publiques de prévention se multiplie, mais Betagarri décide de passer le message en musique : il faut se protéger, et cela n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle épanouie.

25 ans après sa création, le message reste toujours d'actualité.