Bulego - Irulegiko Esku

Bulego est un des groupes les plus populaires du moment en Pays Basque : en chanson, ils rendent hommage à la Main d'Irulegi, trouvée par la société de sciences Aranzadi et témoignage majeur de la présence de la langue parlée il y a 2100 ans par nos ancêtres

Bulego est un groupe de pop-rock très renommé au Pays Basque : en 4 ans d'existence, ils se sont fait un nom, et rassemble des centaines de personnes dans leurs concerts.

Avec 3 albums au compteur, Bulego a multiplié les tubes, toujours chantés en langue basque, en euskara.

Le 18 novembre dernier, Bulego a sorti sur les réseaux sociaux un titre inédit, inspiré de la Main d'Irulegi.

Irulegiko Eskua - Aranzadi Zientzia Elkartea

Le 14 novembre 2022, la Société des Sciences Aranzadi a présenté au public un objet exceptionnel, trouvé à Irulegi, à quelques kilomètres de la capitale historique de la Navarre, Pampelune - Iruñea : c'est une main de bronze, déterrée sur un site archéologique, sur la zone d'une maison qui avait été incendiée, avec tous ses objets usuels.

Cette main porte des mots écrits en poinçons, les spécialistes ont réussi à déchiffrer l'écriture, qui s'avère être un alphabet celte, "paléohispanique", utilisé à cette époque, avant l'arrivée des Romains et de leur alphabet latin.

"Sorioneku", un mot gravé il y a 2100 ans

Le premier mot déchiffré c'est "Sorioneku", qui se ressemble vraiment à "zorioneko" ("qui porte chance") de notre euskara moderne.

Cette Main d'Irulegi a créé la surprise, car elle apporte une preuve inédite que les anciens vascons, nos ancêtres, parlaient une langue qui a donné notre euskara moderne, mais surtout, qu'ils savaient lire et écrire, qu'ils étaient cultivés et alphabétisés : visiblement, ils n'avaient pas d'écriture propre, mais connaissaient et utilisaient l'alphabet celte.

Aranzadi pense que cette main était accrochée, les doigts vers le bas, sur la porte d'entrée de la maison, protégeant ses habitants.

Bulego bouleversé par la découverte de la Main d'Irulegi

Bulego aussi a assisté à la présentation officielle de la Main d'Irulegi, et a décidé de s'en inspirer pour une chanson.

Le chanteur Tomas Lizarazu a écrit le texte et la musique.

Il y évoque les grands-mères qui chantaient aux petits enfants des histoires "de pays où l'on vivait heureux", quand on choyait la langue qui vivait dans leur bouche. Il s'adresse à la Main d'Irulegi, lui disant qu'elle peut se reposer, parce que nous prendrons soin de son héritage., afin que cette langue, l'euskara, continue à vivre pour des centaines de milliers de générations.

Les mots sont justes, touchants, et nous rappellent l'importance de l'héritage linguistique légué par nos parents.