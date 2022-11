Gatibu - Ezin Disimulatu

Gatibu est né en 2000, et 22 ans après, le quatuor biscayen continue de surprendre avec ses compositions très mélodiques.

L'album "EH Distopikala" est sorti le 25 novembre dernier, avec 7 titres inédits.

Gatibu a la particularité de chanter en dialecte biscayen, des textes qui parlent de la vie quotidienne et des gens "lambdas" qui vivent au Pays Basque.

"Ezin Disimulatu", rythmes exotiques et dansants

Ce titre parle de la difficulté à tourner la page, après une séparation, de l'impossibilité de dissimuler un coeur qui bat à 140 pulsations quand on croise son ex, pour qui on a toujours des sentiments.

Gatibu signe là un texte universel, porté par une musique qui contraste avec les mots chantés, sur des rythmes très dansants et ensoleillés, renouant avec la tradition du mouvement "Euskadi Tropikala", en vogue dans les années 80.