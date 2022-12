Janus Lester - Zurriola

Janus Lester est une des révélations de l'année 2022 en Pays Basque !

C'est un groupe, imaginé par Jokin Pinatxo, jeune musicien de Bera, bertsolari, qui avait déjà participé au groupe de rock Azken Trena, entre 2017 et 2020.

Jokin Pinatxo avait envie de changer de style musical, d'explorer d'autres sonorités, il a commencé en 2020 à travailler à de nouvelles chansons, puis s'est entouré de copains musiciens qui adhéraient à son projet.

Il y a pas mal de monde dans Janus Lester, Jokin Pinatxo chante, accompagné de ses amis à la batterie, guitare, basse, claviers, trombone, trompette et saxophone.

"Zurriola", ambiance plage décontractée

Janus Lester a donné son premier concert aux fêtes de Bera le 2 août 2022, puis a commencé à tourner un peu partout en Pays Basque. Le premier album, "Ez gaitzala loak harrapatu" est sorti courant octobre, avec 9 titres très pop, et autant de tubes en puissance.

Après les très appréciés "Maitasuna Tabu" et "Dap Dap", Janus Lester prolonge l'ambiance estivale avec "Zurriola", du nom d'une célèbre plage de Donostia-Saint Sébastien, lieu de détente et de retrouvailles entre amis.