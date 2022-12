Kaxiano - Itsasuntzi Baten

Kaxiano est un accordéoniste très réputé en Pays Basque, il a joué dans les fêtes de village et donné des concerts pendant près de 50 ans et nous a laissé des titres inoubliables, comme le fameux "Itsasuntzi Baten"

Kaxiano est né en 1932 à Antzuola, petit village campagnard du Gipuzkoa. Sa vie bascule alors qu'il n'a que 17 ans, quand il perd la vue suite à un grave accident de voiture : ce drame a changé sa vie, mais de nature optimiste, il en fait une force, s'est adapté à son handicap, eta a réussi à le dépasser, grâce à l'aide de son entourage. Il a appris le braille, puis l'accordéon, et s'est montré virtuose dans le domaine de la musique. Devenu musicien professionnel, avec son groupe, il a animé de nombreuses fêtes de village, principalement en Gipuzkoa et dans le nord de la Navarre.

"Itsasuntzi Baten" : premier disque, premier tube

Ce n'est qu'en 1986, poussé et encouragé par ses proches et son public, qu'il enregistre son premier album studio, et le succès est phénoménal : les 7000 sont vendus en un rien de temps ! En 10 ans, Kaxiano publie 7 albums avec ses compositions, dans ses concerts, il les joue, ainsi que des titres du répertoire classique, des tangos et autres marches.

"Itsasuntzi Baten" a été un véritable tube, et le public a fait sen le message de Kaxiano : il parle des basques embarqués de force dans un bateau, sans savoir où ils vont, qui embrassent leurs proches en leur promettant de revenir un jour.

Dans les années 80, beaucoup d'exilés politiques, de prisonniers politiques se retrouvaient loin du Pays Basque, et ce titre, "Itsasuntzi Baten" est devenu pour eux une chanson militante et engagée.