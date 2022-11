Maialen - Aske Baizik Ez

Maialen est montée très jeune sur les planches, repérée à Espelette par Denise Olhagarai, qui dirigeait la chorale de jeunes, Ezpela.

Dans ce groupe, elle a appris les techniques de chant, en groupe ou en solo, et s'est forgé une belle expérience auprès du public, en participant à de nombreux concerts, et en remportant des prix en groupe ou en solo, dès l'âge de 14 ans.

Maialen a sorti son premier album, "Nere Mundua", en 2004 et impose son style, énergique, vocalement impressionnant, et tout à son image, une jeune femme pleine de vie, pétillante et sachant ce qu'elle veut.

Soutenue par un public fidèle, Maialen a ensuite sorti deux autres albums, "Askatasunen Ibaia" en 2007 et "Biluzik" en 2014.

Maialen est ouverte sur le monde, et sa musique est à son image, éclectique, allant du folk au gospel, en passant par le rock et la pop.

"Aske Baizik Ez" : simplement libres

Ce titre est le premier extrait de son album à paraître, un 4ème opus qui apparait comme un nouveau challenge, puisqu'elle a souhaité le créer du début à la fin.

Pour l'auto-produire, elle a fait appel aux dons, via une cagnotte lancée sur internet, et a obtenu la somme nécessaire à mener ce projet.

L'album, "Animus Anima", sera à son image, divers et varié, proposant des styles musicaux différents, et aura en fil conducteur le thème de la féminité et de la masculinité.

Pour cela, elle a interrogé des hommes et des femmes qui lui ont donné leur vision, leur perception, leur ressenti sur ce que sont - ou pas - masculinité et féminité en 2022.

"Aske Baizik Ez" est un titre joyeux, pas du tout clivant, qui rend hommage aux femmes, à toutes les femmes, à leurs engagements, leurs choix de vie, leurs passions et détermination à s'accomplir au quotidien.

Un titre qui ressemble beaucoup à Maialen, mais aussi à toutes les femmes que l'ont croise dans nos vies : des femmes fortes, puissantes, aimantes.