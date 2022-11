Mikel Laboa - Zaude Lasai

Mikel Laboa nous a quittés le 1er décembre 2008, il nous a légué un riche héritage musical, avec des titres très classiques et d'autres vraiment avant-gardistes

Mikel Laboa est un artiste majeur de la scène musicale basque, un créateur qui a séduit plusieurs générations, depuis son premier passage sur scène en 1958, jusqu'à son dernier concert, donné à Donsotia Saint Sébastien, sa ville natale, le 11 juillet 2006.

Originaire de Donostia, il a grandi en Biscaye, à Lekeitio, dans ce petit port de pêche à la vie agitée, toujours liée à l'océan.

Très jeune, il s'intéresse aux arts, et commence à jouer de la guitare. Il ne délaisse pas pour autant ses études, et sort de l'université de Pampelune, avec en poche son diplôme de médecin psychiatre pour enfants, un métier qu'il a exercé pendant plus de 20 ans.

Au début des années 60, en pleine dictature franquiste, quand le Pays Basque vivait sous une chape de plomb, Mikel Laboa et ses amis artistes - chanteurs, poètes, musiciens, chanteurs, sculpteurs... - Benito lertxundi, Joxean Artze, Xabier Lete, Lurdes Iriondo, Jorge Oteiza, Nestor Basterretxea... créent le mouvement avant-gardiste "Ez Dok Amairu", qui a participé activement au renouveau de la culture basque, et qui a beaucoup oeuvré en faveur de l'euskara.

En 50 ans de carrière, Mikel Laboa a sorti 15 albums, certains doubles.

On y retrouve sa "marque de fabrique", une guitare entêtante, et sa voix, reconnaissable entre mille.

Mikel Laboa pouvait chanter des textes traditionnels, anciens, de manière très classique, mais en parallèle, il a beaucoup composé de titres expérimentaux, jouant de sa voix, des sons, des cris, des onomatopées

"Zaude Lasai", sombre et tourbillonnant

Mikel Laboa a beaucoup travaillé en collaboration avec Joxean Artze, poète qui joue avec les mots, les sonorités, utilisant la langue basque de manière très courte et synthétique, proposant souvent des textes très courts, mais très forts.

Ainsi, "Zaude Lasai" est une oeuvre sombre, qui évoque l'aliénation, la prison - réelle ou virtuelle - dans laquelle chacun de nous peut vivre, mais il nous rassure, "zaude lasai", "tranquillisez-vous, vous serez libérés car les chaines sont moches sur un cadavre".

Mikel Laboa signe ici une chanson d'une modernité folle, dans sa forme et dans son contenu.

Ce titre est paru en 1973 sur l'album "Bat Hiru", un double album qui aurait dû être triple ("Bat, Bi, Hiru") si la censure ne l'avait pas raccourci : ce disque avait été désigné il y a quelques années "meilleur album basque de l'histoire".

14 ans après son décès, Mikel Laboa reste une source d'inspiration, un exemple, pour de nombreux musiciens.