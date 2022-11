Pampi Laduche - Oi Maite Xarmegarria

Il nous a quittés il y a un an, le 30 novembre 2021, mais Pmpi Laduche reste à jamais un pilotari de légende, et un chanteur à la voix de velours

C'est à Ascain qu'il avait fait ses premiers pas, et tapé ses premières balles, sous l'oeil averti de son père Joseph, lui-même grand champion de main nue, vainqueur de la première Coupe de France en 1944, et 5 fois champion de France en individuel... Autant dire que Pampi était à bonne école, et a appris en famille les secrets du sport roi au Pays Basque, la pelote à main nue.

Pilotari de talent, Pampi a remporté de nombreux tournois, il a été sacré du monde en amateur à Montevideo (Uruguay) en 1974, puis entré dans l'Elite, il s'offre deux doublés - champion en individuel et en équipe - en 1976 et 1977.

En 1981, il passe professionnel, participe au championnat d'Espagne, et défie les meilleurs pilotari en mur à gauche : là aussi, après quelques mois d'adaptation, il devient champion par deux fois, associé à Joxean Tolosa, en 1987 et 1989.

Il a été le premier pilotari du Pays Basque Nord à remporter ces prestigieux titres, et devient alors très connu.

La transmission, l'autre passion de Pampi Laduche

En 1994, Pampi a pris sa retraite sportive, mais il est resté très proches des canchas, devenant le préparateur des pilotari Yves Sallaberry "Xala" (4 fois champion en mur à gauche) et de Sebastien Gonzalez (un titre de champion d'Espagne en mur à gauche).

Ces dernières années, il avait intégré l'équipe d'Eskupilota, et entrainait les jeunes pilotari en trinquet, Battitt Ducassou, Mathieu Ospital ou encore Malik Nyang, pour qui il était "un papa", une oreille attentive et un exemple sportif.

Pampi Laduche chanteur

Pampi Laduche était très attaché à sa langue maternelle, l'euskara, à la culture et aux traditions du Pays Basque.

Lors des parties de pelote, il chantait l'Angelus, ou les points.

Et après la pelote, quand tout le monde se retrouvait au bar ou sur la place, Pampi aimait chanter avec ses amis. Tous lui disait qu'il avait une belle voix, et Pampi a enregistré trois albums ("Aitari" en 1995, "Chansons du Pays Basque" en 2002, et "Orhoit" en 2012).

Chansons de pelote, chansons traditionnelles, chansons d'amour... le répertoire basque et les compositions sur mesure lui donnaient l'occasion de ravir son public.

Pampi Laduche s'est éteint le 30 novembre 2021, il avait 66 ans, mais son souvenir est éternel.