Skakeitan - Hondarraren Gainean

Skakeitan quitte la scène après 15 ans de tournées, de concerts et d'albums : c'est un des groupes de ska les plus importants du Pays Basque, on se souviendra de leurs concerts toujours très intenses

Skakeitan taldea, 2023ko Otsailaren 11an eman duten azken kontzertuan - Skakeitan

Skakeitan a diffusé ses rythmes ska-reggae-rock pendant 15 ans, et a décidé de quitter la scène, via un concert d'adieux, c'était le 11 février 2023.

Skakeitan était né en 2008, rassemblant une bande de copains musiciens qui adorent le ska, musique d'origine jamaicaine, mais adoptée par les gens du Pays Basque, qui apprécient le côté festif, mais aussi souvent revendicatif, de ce style.

Pas étonnant que le Pays Basque compte de nombreux groupes de ska, depuis les années 80, et que de nombreux artistes aient choisi ce style de musique pour s'exprimer : Skakeitan en fait partie.

Skakeitan c'est 8 musiciens, avec une section cuivre -trombones et trompette -, clavier, guitare, basse et batterie. Skakeitan, une belle carrière et un succès populaire Skakeitan s'est formé en 2008, mais n'a sorti son premier album, "Skakeitan" qu'en 2010 : le succès a été immédiat !

Au total, le groupe a enregistré 6 albums studio, le dernier, "Eman ez genuen kontzertua", en 2021.

Au fil du temps, la musique de Skakeitan a évolué, intégrant notamment des rythmes électro dans certaines chansons.

Les textes évoquent la vie quotidienne, les sentiments, le doute, la solidarité, en général Skakeitan chante en euskara, mais a aussi composé quelques morceaux en espagnol.

Pour sa dernière apparition, Skakeitan a choisi la salle Oialume à Astigarraga, où le public est très proche de la scène.