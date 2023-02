SUA - Kotxe Beltza

SUA est un groupe de pop-rock biscayen qui confirme le succès de ses débuts avec un nouvel album très réussi sur le thème des peurs et des angoisses !

SUA a déboulé sur la scène pop-rock du Pays Basque en 2018, avec une proposition artistique déjà bien mûrie...

Ils sont 4, la chanteuse Ane Barrenetxea, la bassiste Janire Lopez, Julen Gilbert Wright est à la guitare et Esteban Gaviria à la batterie.

Musiciens de talent, ils ont fait le choix de chanter en euskara mais aussi en anglais, ce qui est encore assez rare au Pays Basque.

L'année 2019 est celle des premiers succès, leur EP de 4 titres, SUA reçoit le prix du concours de maquettes organisé par la radio Euskadi Gaztea, une référence en la matière.

Le groupe ne perd pas de temps, se concentre sur la création, et dès la fin 2019, SUA sort son premier album, "Ordu Beltzak", qui trouve un très bon écho auprès du public, et lui permet d'être programmé dans de nombreuses salles et festivals.

SUA décline les peurs en musique

Le 2 décembre 2022, SUA a présenté son deuxième LP, "Gorde Genituen Beldurrak" avec 10 titres, qui déclinent nos peurs enfouies, les monstres qui peuvent perturber notre sommeil, l'obscurité...

Le titre "Kotxe Beltza" (la voiture noire) nous fait naviguer entre rêve et réalité, avec ce véhicule qui roule très vite, la nuit, et fonce droit sur nous.