Sustraia - Gehiago

Sustraia est un des grands groupes de bal du Pays Basque.

Ici, en effet, nous avons la chance d'avoir de vrais groupes de musiciens pour animer les bals des fêtes de village, certains, dès les années 70, sont devenus incontournables - Minxoriak, Akelarre, Gazteok... -, et ont fait vibrer les foules, sur des reprises ou des titres inédits.

Sustraia est né sur scène, le 31 décembre 1992, il y a tout pile 30 ans : Sustraia c'est une bande de copains musiciens, ayant joué auparavant dans d'autres formations musicales, qui ont révolutionné le "bal", lui redonnant ses lettres de noblesse, pour rassembler et faire danser les fans de tous âges.

Sustraia, c'est une bande de joyeux lurons, avec au micro Mixu, chanteur charismatique et foufou, adulé par les foules des fêtes, Jean-Marc Beheretche, Philippe Garat, Pantxoa Malmy et Beñat Zozaya.

Sustraia, un phénomène musical

Sustraia a su fidéliser son public, grâce à des concerts endiablés, des prestations de haut vol, et Mixu qui savait se déguiser, faire participer le public, se donnant toujours à 200% !

Sustraia a enregistré au total 8 albums, dont certains en public : parmi les chansons, des "tubes" qu'on entend encore aujourd'hui, même après la fin du groupe.

Le décès de Mixu signe la fin de Sustraia

Le 2 janvier 2009, il y a 14 ans, Mixu est victime d'une attaque cardiaque, au Stade Jean Dauger : en avant-match, il avait chanté sur la pelouse, avec Pottoka, sa mascotte d'ami, mais s'est effondré en tribune au cours du match.

Il avait 39 ans.

Sustraia sans Mixu, ce n'était pas possible, alors Sustraia s'est dissous.

Il nous reste leurs albums, des vidéos, des chansons toujours aussi efficaces, et le souvenir d'une époque où Mixu, ce géant au grand coeur, sautait sur les estrades, entouré par ses potes musiciens, offrant de la joie et du bonheur, collectif et communicatif.

C'était bien, Sustraia...