Ttiki feat Pantxika Solorzano - Mafia

Ttiki, jeune rappeur d'Urrugne, participe à la toute nouvelle compilation "RAPatik At", avec une dizaine d'autres artistes : il y présente une nouveauté, avant-goût de son futur nouvel album

Le rap a la côte à Saint Jean de Luz, Ciboure et Urrugne !

Depuis quelques années, des artistes locaux travaillent à de nouvelles créations, il y a les rappeurs qui écrivent leurs textes, en français ou en euskara, et pour la musique, c'est Xano, musicien d'Urrugne, qui compose, sur mesure, les mélodies sur lesquelles ils posent leurs textes.

Début décembre 2022, la compilation RAPatik AT rassemble une douzaine de chansons, avec des rappeurs de la côte labourdine, mais aussi d'Irun, Ayherre ou Saint Jean Pied de Port.

Ttiki, le rap cool, en mode old school

Ttiki a sorti son premier album, "Xuria", en décembre 2020, il a impressionné par la qualité de ses textes, en euskara, son flow et sa personnalité.

Ttiki préparer actuellement son deuxième album, prévu pour 2023, et il nous donne un aperçu de son nouveau projet, avec ce titre "Mafia", pour lequel il a invité Pantxika Solorzano, qui évolue là dans un registre qu'on ne lui connaissait pas, elle qui travaille avec Xano sur des projets de livres musicaux pour enfants.

Ttiki confirme son style, est à l'aise micro en main, il nous questionne sur un monde pourri par l'argent, un monde détruit par l'avidité humaine.