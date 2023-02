Zapozain - Zapozainen Hitza

Zapozain a égayé les années 2000 avec sa musique basco-celte survoltée ! Le groupe a sorti 4 albums et a joué son rock celtique au Pays Basque et en Europe

Zapozain, c'est les "gardiens de crapauds", un nom original pour ce groupe qui ne l'était pas moins !

A la grande époque du rock alternatif et de l'émergence du métal au Pays Basque, en 1996, Zapozain a préféré mélanger les mélodies celtiques à des sonorités rock, proposant ainsi un répertoire original dans le panorama de l'époque.

Au départ, ils étaient 5 musiciens, puis 4, avec Zézé, spécialiste des instruments traditionnels d'ici et d'ailleurs, Hervé Pedeflouze pour le violon et les guitares, Greg Juvin à la basse et guitare et Gilles Sallemazou aux percussions.

le groupe s'est fait remarquer lors de ses concerts, et son succès à grandi suite à leur participation à un tremplin musical organisé par le journal Sud Ouest.

Zapozain a sorti 4 albums entre 1998 et 2008 :

Zangoz Jo Apoa, en 1998

Jauzi ! Jauzi ! Zapoa ! en 2000

Zain, en 2003

4+4=10, en 2008 (4 musiciens, 4ème album pour 10 ans de carrière)

Zapozain a réussi à mener une belle carrière ici au Pays Basque, a joué avec des têtes d'affiche connues (Zebda, Soldat Louis, Celtas Cortos, Lou Falfin, Sinsemillia, Tryo...) et a tourné en Galice, Bretagne, Italie, Espagne...