À quoi ressemble le quotidien d’une femme grosse ?

Le nombre de personnes en situation de surpoids et d’obésité ne cesse d’augmenter : on comptait ainsi 8 millions d’obèses, soit 17 % de la population française, en 2019. Au-delà des problèmes de santé, les obèses et les personnes en surpoids doivent affronter le regard globalement négatif de la société voire des discriminations : la grossophobie s’immisce en effet dans tous les domaines de leur vie.

Marie de Brauer, l’invitée de Géraldine Mayr, est l’une d’entre elles. Depuis son enfance, elle subit les remarques de son entourage et rêve de mincir, en vain.

Elle est aujourd’hui journaliste et autrice de documentaires et de podcasts. En 2020, elle écrit La grosse vie de Marie (france•tv slash), un reportage poignant dans lequel elle aborde la grossophobie et son vécu. Sa BD, Ne jamais couler, illustrée par Lucymacaroni vient de paraître chez Leduc Graphic.

Elle nous raconte son parcours, les obstacles qu’elle a dû affronter en raison de son poids, et la façon dont aujourd’hui elle est parvenue à s’affranchir du regard des autres.