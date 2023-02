Adoption internationale : une famille victime d’un trafic au Sri Lanka

Victime avec son mari d'un trafic de nouveau-nés au Sri Lanka, Véronique Piaser-Moyen raconte l'histoire de l'adoption de sa fille, qu'elle a redécouvert trente ans plus tard. Elle dénonce un "baby business" et cherche à faire reconnaitre la responsabilité l’État francais.

Entre 11 000 et 14 000 bébés sri-lankais ont été adoptés par des familles dans les années 1980, dont environ 1 500 en France. Véronique Piaser-Moyen raconte l'histoire de l'adoption de sa fille, derrière laquelle se cachait un redoutable réseau de trafic de bébés, qu'elle a découvert 30 ans après. Titania, la petite fille qu'elle et son mari ont adoptée a été kidnappée et volée à ses parents biologiques.

Facilité et rapidité des démarches, moins coûteux... Les raisons qui pouvaient pousser des Français à adopter des nouveaux nés dans des pays comme le Sri Lanka sont nombreuses. À l'époque, les adoptions individuelles à l'international étaient très peu encadrées, contrairement à aujourd'hui avec la convention de La Haye (1993).

Artiste-peintre, Véronique Piaser-Moyen a décidé de raconter l'histoire de sa fille. Elle décrit les moyens mis en place pour éviter tout doute du côté des parents au moment de l'adoption sur place. Trente ans après, en novembre 2018, elle est retournée sur place pour que sa fille puisse connaître sa mère biologique, et a découvert un trafic effroyable.

Le ministère des Affaires étrangères a reconnu ces pratiques d'adoptions internationales comme étant "illicites", faute d'encadrement. Cette maman se bat aujourd’hui pour faire reconnaître la responsabilité de l’État français.

Elle publie Ma fille, je ne savais pas... chez City Edition.