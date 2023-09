Apprendre le français aux élèves allophones

Les élèves allophones en France bénéficient la plupart du temps de soutien ou de dispositifs d'apprentissage uniques. Professeure de français pour élèves allophones pendant 8 ans, Amandine Hamet nous raconte les coulisses, les histoires et les difficultés d'élèves au sein des classes spécialisées.

Selon un rapport de la Cour des comptes de mars 2023, la réalité des élèves allophones en France est mal connue et mal évaluée

Graphie, lecture syllabique, expression écrite... Les élèves allophones , qui ne parlent pas français, ont tous des besoins d' apprentissage personnalisés pour apprendre la langue de Molière. Amandine Hamet a vécu les difficultés de la transmission de cet apprentissage pendant huit ans, dans une unité pédagogique spécialisée.

D'origines variées, ces élèves viennent d'Ukraine, de Syrie, de Chine, du Mali, du Sénégal ou encore de Roumanie. Lorsqu'ils se retrouvent en classe, ils se heurtent à de nombreuses difficultés d'apprentissage et d'intégration. En France, plus de 11 000 écoles et établissements accueillent des élèves allophones, souvent déracinés.

Improviser avec les différences de niveaux

Si certains élèves des classes spécialisées UEP2A accèdent rapidement aux classes ordinaires, notamment les enfants de diplomates, d'autres connaissent un véritable parcours du combattant. C'est le cas des classes "UPE2A ENSA", dans lesquelles sont inscrits les élèves non scolarisés antérieurement. Pour la préparation de ces cours ultra-personnalisés, Amandine Hamet a dû improviser et construire un programme et un emploi du temps unique à chaque élève.

Amandine Hamet a choisi de redonner une parole et une places aux histoires de ces élèves, dans un livre, Les Couleurs , publié aux éditions Les Avrils.