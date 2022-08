Bien vivre sa sexualité pendant les vacances d'été

C'est l'été, il fait beau, chaud et ce sont parfois les vacances. Certains en profitent pour s'épanouir davantage dans leur sexualité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment mettre l'été au service de notre épanouissement sexuel ? Réponse dans "C'est la vie".

Plus d’un Français sur deux déclare faire "plus souvent l’amour" durant les vacances d’été que le reste de l'année. Si cette donnée est uniquement une statistique et ne permet pas d'établir de généralité, car la sexualité est propre à la psychologie de chacun, elle permet toutefois de nous interroger sur notre rapport à l'été.

Soleil, température, vacances : est-ce le cocktail parfait pour faire monter la libido ? Attention aux idées reçues ! On note toutefois que l'usage des applications de rencontre augmente l'été, plutôt pour des recherches de partenaires pour des rencontres sexuelles plus qu'amoureuses.

Toutefois, le cadre des vacances et les congés d'été permettent de consacrer plus de temps aux plaisirs personnels et de se reconnecter à nous-mêmes. C'est aussi souvent l'occasion d'augmenter les possibilités de rencontres, en s'éloignant de nos fréquentations habituelles.

La diminution du stress peut aussi favoriser l'épanouissement de ce côté-là, mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Avec ou sans sexe, l'été peut être beau !

à réécouter Comment parler de sexualité avec son ado ?

Bintily Diallo répond aux questions des auditeurs avec une spécialiste, la sexologue Caroline Le Roux-Poirier.