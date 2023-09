Biographe hospitalière : accompagner les malades par l'écriture.

Laisser une trace, transmettre son histoire, dire des choses à ceux qui restent : la biographie hospitalière a de nombreuses vertus. On en parle avec Dominique Le Gall, biographe hospitalière avec l'association "Traces de Vies".

Laisser une trace après la mort, maintenir les personnes dans le présent et les rendre vivantes pour combattre la peur de la mort : c’est tout l’enjeu du travail des biographes hospitaliers.

Depuis 2011, l’association Traces de Vie intervient à la demande des équipes soignantes (hôpitaux, médecins « de ville », psychologues, EHPAD…) et des associations d’aide à domicile qui détectent chez leurs patients un repli, une souffrance ou un besoin de transmettre. Dominique Le Gall est biographe hospitalière. À 57 ans, elle s’est rendu compte qu’elle ne se retrouvait plus dans son activité professionnelle et que la dimension humaine était essentielle à son épanouissement professionnel.

Un accompagnement pour les dernières pages de notre vie

Traces de Vie propose un accompagnement de 10 séances, avec 10 exemplaires de livre. Avec des séances qui durent entre 45 min et 1h30, notre invité raconte son quotidien de biographe hospitalier au micro de Géraldine Mayr.