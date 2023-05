Booktok : décryptage du phénomène littéraire

Voyager en famille, c'est possible !

Quand on a des jeunes enfants, on a souvent peur de partir loin. Et on a tort, parce que voyager en famille est tout à fait possible, si l’on est bien préparés. Géraldine Mayr reçoit Jill Sompayrac, qui aime voyager avec son mari et ses 4 enfants, et nous donne des conseils pour tenter l’aventure.