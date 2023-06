Ces pères qui cassent les codes de la masculinité

Même si les droits des femmes progressent en France, il subsiste encore une masculinité, parfois toxique. Pour la combattre, Stéphane a choisi d’être pom-pom boy et Jean-Philipe Jel, nageuse de natation synchronisée. Ils sont les invités de Géraldine Mayr et nous racontent leur parcours.

Si les droits et la parole des femmes sont aujourd’hui davantage respectés, le discours sur la virilité et une masculinité parfois toxique existe encore très largement.

Alors qu’hier, le 18 juin c’était la fête des pères, qu’est-ce qu’un père transmet à ses enfants en matière de représentation et d’égalité hommes-femmes et de codes de masculinité ?

Les deux invités de Géraldine Mayr sont pères, et à leur façon ils ont choisi de casser ces codes : Stéphane est pom-pom boy le week-end et Jean-Philippe Jel, nageuse de natation synchronisée.

On sait rarement que la première pom-pom girl était en réalité un homme, Johnny Campbell, qui, en 1898 lors d'un match de football américain opposant l'université de Princeton à celle du Minnesota, a donné naissance au cheerleading.

La natation artistique, quant à elle, si elle est présente aux Jeux olympiques depuis 1984, ce sera la première fois aux JO 2024 que les hommes pourront faire partie d'une équipe.

Qu’est-ce qui peut inciter des pères à s’investir dans des rôles assignés généralement aux femmes ? Comment leurs enfants perçoivent-ils cette activité ? Quelles sont les réactions plus globales de leur entourage ?

Au micro de Géraldine Mayr, Stéphane, 48 ans, posturologue et pom-pom boy au sein du collectif les Scrimmage People du Roller Derby de Lille depuis 2018, ainsi que Jean-Philippe Jel, 46 ans, ancien militaire et nageuse de natation synchronisée, et auteur du livre J’peux pas, j’ai synchro (publié aux éditions Favre ) viennent nous parler du pourquoi de leur choix et nous raconter leur expérience.