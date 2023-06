Depuis le Covid-19, de nombreuses personnes ont choisi de quitter les grandes métropoles pour s’installer à la campagne ou dans des petites villes. Géraldine Mayr reçoit Aurélie Delahaye, une Parisienne qui vit aujourd’hui dans un village, elle nous donne des conseils pour réussir son installation.

La pandémie de Covid-19 et les confinements successifs ont accéléré un mouvement qui se dessine depuis quelques années : de nombreux habitants de Paris (et de sa proche banlieue) et des grandes métropoles cherchent à quitter des appartements trop petits et un environnement trop urbain, bruyant et pollué, pour s’installer dans des villes dites moyennes ou à la campagne.

Ainsi, selon l’étude « Exode urbain. Un mythe, des réalités » de 2021 , entre mars 2020 et mars 2021, les communes de moins de 2 000 habitants ont ainsi représenté 18 % des flux migratoires.

Mais changer de vie pour la campagne ou une petite ville n’est pas forcément simple. Faut-il préparer longtemps à l’avance son installation ? Quel métier exercer quand on est loin d’une grande ville ? Que faire si on n’a pas son permis de conduire ?

Géraldine Mayr reçoit Aurélie Delahaye pour nous en parler. Elle a quitté sa vie parisienne en 2015 pour partir à l’aventure et s’est établie ensuite dans un petit village à la campagne. Elle a publié Tu veux vraiment t'installer à la campagne ? aux éditions Jouvence, et nous donne des conseils pour bien vivre ce changement de vie, sans faux-semblants ni fantasmes attachés à la campagne.