Comment aider les autres sans s'oublier ?

Que l’on soit professionnels de santé ou aidants, prendre soin des autres demande beaucoup d’énergie et d’abnégation. Géraldine Mayr reçoit la psychologue Annick Taquet-Assoignons, qui nous donne des conseils pour aider les autres sans s’oublier.

Travailler dans le domaine de la santé ou être proche aidant : "C'est la vie" nous dit comment éviter l'épuisement et l'oubli de soi

Ils sont infirmiers, médecins, psychologues, proches aidants, ou tout simplement « trop » gentils et consacrent leur vie à aider les autres.

Pourquoi choisit-on une profession de santé ou le rôle d’aidant ? Y a-t-il un profil particulier ? Qu’est-ce que le syndrome du sauveur qui pousse nombre d’entre nous à aider les autres ? Comment faire pour se protéger au quotidien et ne pas risquer l’épuisement ?

Tandis qu’on compte près d’1,2 million de professionnels de santé et 11 millions d’aidants, nombre d’entre eux sont confrontés au stress, à la fatigue voire à l’épuisement et au manque de reconnaissance. Ainsi, selon une étude de Hublo , moins de 5% des soignants s’estiment soutenus sur le plan émotionnel par leur établissement et le sentiment de désillusion des soignants semble se creuser après 3 années d’expérience.

Pour répondre à ces questions, Géraldine Mayr reçoit Annick Taquet-Assoignons. Elle est psychologue clinicienne et a publié Je prends soin des autres sans m’épuiser aux éditions Le Souffle d’or. Elle a elle-même été confrontée à un sentiment d’extrême fatigue au moment du Covid-19 et nous donne des pistes pour pouvoir continuer à exercer une profession de santé ou à tenir un rôle de proche aidant sans pour autant sacrifier son bien-être.

Pour lire un extrait de l'ouvrage d'Annick Taquet-Assoignons, cliquer ICI .