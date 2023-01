Comment bien se séparer ?

Très fréquentes aujourd’hui, les séparations se passent plus ou moins bien selon les circonstances. Géraldine Mayr reçoit Sabrina de Dinechin, médiatrice familiale, qui nous donne des conseils pour se séparer sans se déchirer.

Divorce ou séparation, il est rarement simple de se séparer, même si aujourd’hui cela n’est plus exceptionnel puisque près d’un mariage sur deux se termine par un divorce.

Comme le dit Sacha Guitry : « Se séparer, ce n'est pas quitter quelqu'un, c'est se quitter tous les deux. » Et cela provoque nécessairement des bouleversements, pratiques, affectifs et psychologiques.

Quand on a des enfants, ces bouleversements vont également les concerner : rester en bons termes est ainsi essentiel pour eux, mais aussi pour nous.

Alors, comment se séparer sans se déchirer ? Dans quels cas envisager une médiation familiale ? Comment préserver ses enfants ?

Géraldine Mayr reçoit Sabrina de Dinechin, médiatrice familiale et coach parental. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet : Parents séparés. Mode d’emploi pour une gestion simple, aux éditions Hatier, Rester parents après la séparation et La Médiation familiale aux éditions Eyrolles. Elle nous explique les différentes étapes qui ponctuent une séparation en nous donnant des conseils pour qu’à chacune d’elles les choses puissent se passer au mieux pour chacun des conjoints et pour les enfants.

Pour lire un extrait de Parents séparés. Mode d’emploi pour une gestion simple, cliquer ICI.