Comment bien vivre son départ à la retraite

Après avoir travaillé pendant des années, l’arrivée de la retraite est un mélange de soulagement et d’anxiété. Pour beaucoup, il s’agit de savoir profiter de ce temps libre tant désiré. Pour d’autres, la transition est plus compliquée et implique une remise en question totale : réorganisation de la vie de couple et grand flou face à l’avenir.

Pour éviter de perdre confiance en soi et de basculer dans la déprime, il est nécessaire d’anticiper ce moment.

Psychologue du travail, Lionel Cagniart Leroi est dans "C'est la vie" pour vous donner ses conseils