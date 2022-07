Comment faire pour que mon enfant ne passe pas son été devant les écrans ?

Au cours de l’année, on essaie de veiller à ce que nos enfants ne passent pas trop de temps devant leurs écrans. Mais l’été, avec ses deux mois de vacances scolaires, c’est plus compliqué. Bintily Diallo reçoit Serge Tisseron qui nous donne des pistes pour que notre enfant profite de son été.

Les enfants, pas tous mais beaucoup d’entre eux, ne jurent que par leur écran : celui de la console de jeu, du téléphone, du PC ou de la télé… Le reste de l’année, leur emploi du temps déjà bien rempli entre école ou collège, devoirs, activités extra-scolaires et repos, limite ce temps passé devant un écran. L’été en revanche, il est plus compliqué de les en décoller. S’ils ne sont ni en centre aéré ni en colonie de vacances, nos enfants restent à la maison pendant que l’on travaille, et ne voient pas le temps passé à jouer ou scroller, un temps qui se compte parfois en un nombre d’heures impressionnant. Sortir, lire, faire du sport, rien ne semble aussi attrayant que leur PC ou leur téléphone. Cela n’est pas sans conséquence sur leur santé, physique et psychique. Que faire alors pour parvenir à les occuper autrement ?

Bintily Diallo reçoit Serge Tisseron, psychiatre, membre de l’Académie des technologies, du Conseil national du numérique et co-responsable du DU de cyberpsychologie à l’Université de Paris Cité. Il est l’auteur de 3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir (Erès, nouvelle édition parue en 2018). Il nous livre des conseils et des pistes pour que nous aidions nos enfants à se passer de leurs écrans, l’été mais aussi toute l’année.