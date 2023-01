Comment lutter contre les "fake news" et le complotisme ?

Ces dernières années, les "fakes news", ces informations fausses ou truquées relayées surtout via les réseaux sociaux, mais aussi par certains médias, se sont multipliées, piégeant un nombre croissant de personnes, des jeunes, mais pas seulement.

Ainsi, selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting pour franceinfo et Le Figaro (2019), 30% des Français reconnaissent avoir déjà relayé des "fake news" et 45% s’informent principalement via les réseaux sociaux. D’après ce même sondage, 38% ont entre 18 et 24 ans.

Comment repérer une "fake news" ? Comment lutter contre la diffusion de ces fausses informations qui alimentent bien souvent le complotisme ? Qui en est à l’origine ? Quelles conséquences au quotidien ?

Géraldine Mayr reçoit Marie Fortunato. Elle est journaliste, reporter et intervenante de l'association Fake Off, une association qui réunit une cinquantaine de professionnels travaillant à la télévision, à la radio et en presse écrite ou sur le web, afin de lutter contre la désinformation de masse chez les jeunes et de rétablir la confiance, souvent mise à mal, entre journalistes et citoyens.