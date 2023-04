Comment survivre à la perte d'un conjoint ?

Comment vivre après la perte d'un conjoint ? Noémie Sylberg a perdu son mari alors qu’elle n’avait que 39 ans et deux jeunes enfants. Elle est l’invitée de Géraldine Mayr et nous raconte son histoire.

Perdre son conjoint, quel que soit notre âge, laisse un vide immense. Quand la maladie ou un accident emporte celui ou celle qui partage notre vie trop tôt, laissant une famille, des enfants, comment faire pour y survivre ?

Noémie Sylberg a perdu son mari alors qu’elle n’avait que 39 ans et deux enfants de 3 et 5 ans. Elle a commencé à écrire alors que son mari était dans le coma, elle a raconté sa maladie mais aussi leur histoire d’amour, pour garder des traces pour leurs enfants mais aussi pour retrouver les moments heureux que leur couple a vécus. En épigraphe de son livre, Vivre après Marc , publié aux éditions Hermann et préfacé par Delphine Horvilleur, elle a cité cette phrase d’Alexandre Dumas : « Les gens que nous avons aimés ne seront plus jamais où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. »

Invitée de Géraldine Mayr, Noémie Sylberg nous raconte comment sa famille a traversé la maladie de son mari, comment elle a annoncé la mort de leur père à ses enfants, comment elle essaie d’être heureuse, malgré le drame.