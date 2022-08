Comment traverser l'adolescence sans traumatisme

L'enfance et l'adolescence peuvent mener à rencontrer des épreuves difficiles marquantes

À l'adolescence, le corps change. Cela s'accompagne également de transformations émotionnelles et psychologiques qui peuvent avoir des conséquences sur le quotidien. C'est à ce moment-là que l'on se questionne sur notre identité et notre désir d'indépendance. La puberté vient créer des changements hormonaux et la sociabilité peut mener à tester de nouvelles expériences qui peuvent s'avérer néfastes comme l'usage de la cigarette, l'alcool, la drogue...

Les premières expériences amoureuses peuvent aussi faire l'objet d'un apprentissage et marquer la vie.

Pour en parler, avec les témoignages d'auditeurs, Clou nous raconte ses anecdotes d'enfance. Elle publie Doux mots dits aux Éditions Rageot.