Comment trouver sa place de grand-mère ?

Ce dimanche 5 mars, on fête les grands-mères ! L’occasion pour « C’est la vie » d’interroger la place des grands-mères aujourd’hui. L’une d’entre elles, Joëlle Goron, est l’invitée de Géraldine Mayr pour en parler.

Saviez-vous que dimanche 5 mars, nous fêtons les grands-mères ? Cette fête n’existe que depuis 1987, elle a été créée par René Monnier, le fondateur de la marque de café Grand’Mère, qui voyait là l’opportunité de faire de la publicité à bon compte.

Cette fête est aujourd’hui une belle occasion de mettre à l’honneur les grands-mères. En France, on compte environ 15 millions de grands-parents, qui sont bien différents de ceux que nous avons connus. Alors qu’on devient grand-mère en moyenne à 54 ans et grand-père à 56 ans, on est encore souvent actifs et on n’habite pas forcément près de ses enfants et petits-enfants.

Entre la grand-mère envahissante, la grand-mère gâteau, celle qui râle tout le temps et celle qui veut être parfaite, les modèles sont assez nombreux.

Alors qu’est-ce qu’être grand-mère aujourd’hui ? Comment trouver sa place auprès de ses petits-enfants ? Comment ne pas s’oublier en tant que femme ?

Pour en parler, Géraldine Mayr reçoit Joëlle Goron. Scénariste, ex-animatrice télé (elle a notamment travaillé avec Christine Bravo de 1992 à 1994 dans l'émission Frou-Frou), elle est grand-mère de trois petits-enfants et publie La mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas aux éditions Denoël.