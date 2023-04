Comment vit-on quand on n'a plus d'odorat ?

La perte d’odorat, temporaire ou définitive, fait partie des séquelles du Covid-19. Comment vit-on quand on ne sent plus les odeurs. Murielle Giordan nous en parle avec Françoise-Marie Santucci, qui a perdu l’odorat après un accident de voiture.

Les odeurs emplissent nos vies sans que nous en ayons toujours conscience : "C'est la vie" nous parle du quotidien de ceux qui ont perdu l'odorat © Getty - jejxbdb wknykdke/EyeEm

Moins souvent évoquée que la vue et l’ouïe, la sensation olfactive est chère à Marcel Proust, notamment à travers sa fameuse « madeleine ». Elle a pourtant été largement commentée avec la pandémie de Covid-19, qui a entraîné chez de nombreux malades une perte de l’odorat, le plus souvent temporaire, mais aussi totale qu’on appelle « anosmie ». Le CNRS estime à 5% le pourcentage de personnes affectées par une perte totale de l’odorat, un chiffre qui a considérablement été modifié depuis le Covid-19. En outre, près de 20% de la population souffrirait d'une baisse de la qualité de l'odorat (« hyposmie »). Quand on sait combien le parfum des fleurs, la saveur d’un mets, l’odeur d’une épice, d’un bon vin, d'un bon thé, mais aussi de la pluie accompagnent nos vies, à quoi ressemble le quotidien sans odeur ? Quelles sont les idées reçues sur les odeurs ? Comment rééduquer son odorat ? Pour répondre à ces questions, Murielle Giordan reçoit Françoise-Marie Santucci, ancienne rédactrice en chef à Libération, puis directrice de la rédaction du magazine Elle. En 2018, après un accident de voiture, elle a perdu l’odorat et publie À la recherche des odeurs perdues (aux éditions Grasset), dans lequel elle raconte sa nouvelle vie tout en réhabilitant l’odorat, un sens trop souvent mésestimé.