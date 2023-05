Dans les coulisses des castings d'enfants

Quand on voit la qualité de jeu de certains enfants dans les films et les séries, on se demande comment ils ont été choisis. C’est en fait un vrai métier : celui de directeur ou directrice de castings d’enfants. Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Elsa Pharaon, directrice de casting.

Sophie Marceau n'a que 13 ans quand elle est choisie pour jouer dans "La Boum" : "C'est la vie" nous explique comment se passent les castings d'enfants © Getty - SunsetBoulevard

De La Boum à Le Grand Chemin, en passant par Les Choristes, le cinéma met régulièrement en scène des enfants et des adolescents, qui nous bluffent par leur talent. Certains deviendront d’ailleurs de grands acteurs, comme Sophie Marceau ou Benoît Magimel. Ce sont le plus souvent des directeurs ou directrices de casting, spécialisés dans le casting d’enfants, qui repèrent ces enfants et ces adolescents. En France, la législation est très stricte pour éviter les dérives. Autorisations des parents, lecture du scénario par les parents, emploi du temps du tournage prenant en compte l’âge sont requis. Un enfant ne peut ainsi travailler que pour des durées bien déterminées : d’une heure de travail par jour avec une pause obligatoire après une demi-heure de travail, quand il a moins de 3 ans, à quatre heures de travail par jour (six pendant les vacances) avec une pause obligatoire après deux heures de travail, de 12 à 16 ans. Concernant la rémunération, 10% de la paye va aux parents et 90% est placé sur un compte que l’enfant pourra débloquer une fois sa majorité atteinte. Comment travaille un directeur de casting ? Sur quels critères repèrent-ils des acteurs ? Qu’est-ce que le casting sauvage ? Quelles sont les spécificités des castings pour enfants ? Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit une directrice de casting, spécialisée dans le casting d’enfants, Elsa Pharaon. Elle a notamment découvert Rod Paradot (La Tête haute d'Emmanuelle Bercot, 2015) ou Oulaya Amamra (Divines d'Houda Benyamina, 2016), qui ont tous deux reçu le César du meilleur espoir.