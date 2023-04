Devenir mère avec Emy LTR

La maternité est le plus souvent perçue comme idyllique. Or, entre les difficultés parfois à tomber enceinte, la grossesse, l'accouchement et les premiers mois d'un bébé, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Géraldine Mayr reçoit l'influenceuse Emy LTR qui nous raconte sa maternité.

Devenir mère : "C'est la vie" nous en parle sans tabou © Getty

La maternité est le plus souvent entourée d'une aura : que ce soient nos mères ou nos copines, rares sont celles qui renvoient une image un peu moins idyllique de ce moment de la vie d'une femme. Or, à partir de l'envie d'avoir un enfant et les premiers mois du bébé, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille : difficultés à tomber enceinte, fausse-couche, grossesse plus ou moins fatigante, accouchement et baby blues, la joie de devenir mère n'empêche pas que les petits soucis, les peines et les inquiétudes. Géraldine Mayr reçoit Emy Letertre, connue sous le nom d'Emy LTR, autrice, réalisatrice, actrice et créatrice de contenu. Son compte Instagram : @emy_ltr est suivi par 1 million d’abonnés. Elle publie Daronne aux éditions Albin Michel dans lequel elle raconte sa maternité. Elle vient nous en parler, sans tabou.