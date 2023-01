Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes

On a beau manger au moins trois fois par jour, on n’a pas forcément conscience de la portée sociale et culturelle de cet acte quotidien. Nos assiettes disent beaucoup de nous. Géraldine Mayr reçoit Émilie Laystary, spécialiste de l’alimentation, qui nous éclaire sur le sujet.

Quand on parle d’alimentation ou de cuisine, c’est le plus souvent à propos de régimes, de santé ou bien de bonnes recettes. Or, la cuisine est aussi un fait social et culturel qu’il peut être très intéressant d’analyser, pour mieux se connaître et mieux connaître la société dans laquelle on vit.

Quel est le plat préféré des Français ? Quel budget consacre-t-on à l’alimentation ? Êtes-vous plutôt viande tous les jours ou steack végétal ? Choucroute, couscous ou pizza ? Qu’est-ce que les repas pris en famille nous apprennent dans notre rapport aux autres ? Pourquoi la gastronomie française est-elle si réputée ?

Ce sont quelques-uns de ces questionnements qu’aborde l’invitée de Géraldine Mayr, Émilie Laystary. Elle est journaliste et spécialiste de l’alimentation, autrice du podcast, Bouffons produit par Nouvelles écoutes, et a publié Le petit traité de la bouffe, ce que nos assiettes révèlent de nous aux éditions Marabout.

Pour feuilleter le livre d'Émilie Laystary, Le petit traité de la bouffe, ce que nos assiettes révèlent de nous, cliquer ICI.