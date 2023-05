En quête de modèles féminins

Alors qu’il est essentiel d’avoir des femmes pour modèles, elles restent encore souvent occultées dans l’histoire, les arts ou les sciences. Géraldine Mayr reçoit Alexandra Ughetto qui nous parle de l’importance de mettre en valeur des figures féminines inspirantes.

Des rues aux noms d’hommes illustres (ou non) au temps de parole des femmes dans les médias, du test de Bechdel (évaluant la présence féminine dans les films et les séries) au faible nombre de femmes PDG, le constat est sans appel : les femmes ont encore du chemin à parcourir avant de sortir véritablement de l’invisibilité à laquelle elles sont cantonnées depuis des siècles.

Cependant, des initiatives sont lancées depuis peu pour mettre en avant le rôle des femmes dans l’histoire, les arts ou encore les sciences, par le passé comme aujourd’hui. Ainsi les BD Culottées de Pénélope Bagieu (Gallimard) ont permis de faire connaître au plus grand nombre le destin méconnu ou peu connu de nombreuses femmes dans notre histoire.

Le podcast d’Alexandra Ughetto et Caroline Lesire fait partie de ces initiatives. Intitulé Donne-moi des Elles , il propose à des femmes comme à des hommes de parler de figures féminines qui ont ou ont eu un rôle dans la sphère publique et les inspirent. Autrices, peintres, sportives, scientifiques, aviatrices, etc., qui sont ces femmes qui ont vécu leur existence ou la vivent actuellement au-delà des barrières et des rôles assignées par la société aux femmes ? Alexandra Ughetto et Caroline Lesire ont publié un livre au titre éponyme ( Donne-moi des Elles aux éditions Jouvence ) afin de contribuer à reconstituer ce matrimoine, longtemps resté enfoui.

Alexandra Ughetto est l'invitée de Géraldine Mayr pour nous parler de l’importance que revêtent les modèles féminins pour la société tout entière, et enjoint chacune et chacun d'entre nous à trouver dans notre panthéon personnel nos propres figures féminines inspirantes.