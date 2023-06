Et si une star habitait dans votre village ?

Les stars et les artistes ne vivent pas qu'à Paris. Les villages aussi accueillent des personnalités célèbres ! Qui sont-elles et quels sont les villages où elles ont élu domicile ? Matthias Debureaux les a recensées et vient nous en parler au micro de Géraldine Mayr.

Le village de Pontrieux fait partie des 14 candidats en lice pour le Village préféré des Français 2023 : "C'est la vie" met à l'honneur nos villages où des célébrités ont choisi de s'installer © Getty - IChauvel

Ce vendredi 30 juin sera dévoilé le lauréat du Village préféré des Français 2023 lors d’une émission spéciale présentée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3, dès 21h10. À lire aussi L'émission "Le Village préféré des Français 2023" diffusée sur France 3 ce vendredi 30 juin C’est l’occasion de mettre en lumière le cadre de vie de nombreuses personnalités, d'hier et d'aujourd'hui, qui sont nées ou ont choisi de s’installer dans un village : parce qu’en effet toutes les stars ne vivent pas à Paris et que nombre d’entre elles, bien au contraire, ont élu domicile loin du brouhaha et du stress de la capitale. Ils sont écrivains, comédiens, chercheurs, hommes et femmes politiques, et se nourrissent du cadre de vie privilégié qu’offre un village pour se ressourcer, pour trouver l’inspiration, pour vivre tranquillement avec leurs proches.

Qui sont-ils et quels sont ces villages où ils sont nés, ont grandi ou choisi de s’installer ? Géraldine Mayr reçoit Matthias Debureaux, journaliste, rédacteur en chef du magazine Citizen K. Il a publié le Guide mondain des villages de France aux éditions Allary, et vient nous raconter son enquête à travers la France qui lui a permis de recenser ces personnalités qui vivent dans nos villages. Pour lire le premier chapitre du livre de Matthias Debureaux, cliquer ICI .