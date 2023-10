Être père en 2023 : congés paternité, éducation et égalité hommes-femmes

Stéréotypes, congés parentalité... Les pères sont de plus en plus engagés pour faire évoluer le rôle de père. Comment est-on père en 2023 ? Deux papas engagés, Alexandre Marcel, alias Papa Plume et Tristan Champion nous racontent.

Allongement du conges paternité, violences éducatives ordinaires... "Papa plume "aborde les questions autour de la paternité sans tabou © Getty