Être une femme de 50 ans, au chômage et célibataire

Le cap des 50 ans n’est pas toujours facile à vivre, mais quand on est une femme en recherche d’emploi et célibataire, c’est encore plus compliqué. C’est le cas de l’invitée de Géraldine Mayr, Delphine Apiou, qui vient témoigner de son parcours.

Chercher du travail quand on est une femme de plus de 50 ans est souvent un long chemin semé d'embûches © Getty - ljubaphoto