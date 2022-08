Faire entendre sa colère face au patriarcat

Sexisme systémique, insécurité, violences : certaines femmes ont décidé de laisser parler leur colère et de s'indigner contre le "monde d'hommes" dans lequel elles vivent. Invitée de Bintily Diallo dans "C'est la vie", Taous Merakchi est l'autrice du livre Vénère - être une femme en colère dans un monde d'hommes.

Taous Merakchi a choisi de prendre la parole, à travers son livre, en assumant pleinement sa colère qu'elle qualifie d'un état "vénère". Parce que la peur ne devrait pas exister face aux hommes et leur manière de régir la société quand on est une femme, elle réagit aux témoignages des auditeurs et auditrices de France Bleu.

L'insécurité est un sentiment très présent pour les femmes lorsqu'elles se trouvent dans l'espace public : un quart d'entre elles aurait peur de sortir seules. Trois-quart d'entre-elles ont déjà vécu un acte sexiste ou ont été destinataires de propos sexistes.

Aujourd'hui, les femmes souhaitent avoir plus de liberté, être égales aux hommes et ne pas devoir justifier de leurs choix personnels.