Faire entrer la musique à l'école

En ce jour de fête de la musique, nul besoin de rappeler les vertus de la musique. Elle peut être aussi un outil pédagogique formidable pour les enfants. Géraldine Mayr reçoit Samira Léger, enseignante, et Béatrice Fontaine, musicienne, qui nous parlent du dispositif Orchestre à l’école.

L'Orchestre à l'école est un dispositif qui permet à de nombreux enfants de pratiquer un instrument de musique et favorise tous les apprentissages

Ce 21 juin, on fête la musique ! Parmi les nombreux bienfaits qu’apporte la musique, y compris sur notre santé et notre bien-être, on peut souligner le rôle pédagogique qu’elle peut aussi revêtir.

Jouer un instrument de musique, faire partie d’un orchestre ou d’une chorale, aller à des concerts ou encore écrire des chansons : autant de pratiques qui favorisent l’échange, la concentration, l’estime de soi et les capacités d’apprentissage au-delà même du seul domaine musical.

C’est pour toutes ces raisons que le dispositif pédagogique de l’Orchestre à l’école a été mis en place depuis 2008. Ce dispositif, reconnu d’utilité publique et soutenu par trois ministères (Éducation, Culture et Cohésion de territoires & collectivités territoriales), réunit les élèves d’une même classe de primaire ou de collège autour d’un projet commun : la création d’un orchestre qui va évoluer pendant trois ans.

Pour mettre en valeur le travail de ces orchestres, l’association organise régulièrement de grands événements avec l’aide de ses parrains, partenaires et ambassadeurs prestigieux (comme Gautier Capuçon ou Ibrahim Maalouf) qui font se rencontrer professionnels et Orchestres à l’école et font découvrir des lieux mythiques (comme la Salle Gaveau, l’Accor Arena ou l’Opéra de Massy…).

Pour nous parler de cette initiative et des vertus pédagogiques de la musique, Géraldine Mayr reçoit Samira Léger, professeure des écoles assurant l’Orchestre à l’école à Montereau (77) (École élémentaire Claude Sigonneau), et Béatrice Fontaine, Soprano lyrique, pianiste et chef de chœur, qui intervient régulièrement dans la cadre du dispositif.