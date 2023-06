Faire le tour de la France à 75 ans

La transmission maternelle

Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, qu’elle soit ou ait été envahissante ou défaillante, notre mère joue un rôle essentiel dans notre construction, plus encore quand on est une fille. Pour nous en parler, Géraldine Mayr reçoit Élodie Bastat, réalisatrice du podcast "Et ta mère ?"