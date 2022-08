Grandir et s'affirmer quand on a un parent célèbre

Comment grandir et s'affirmer lorsqu'on est l'enfant d'une star ? La chanteuse Vanille est l'invitée de Bintily Diallo pour parler de celles et ceux qui ont souvent été réduits à l'un de leurs parents célèbres. Elle raconte la construction de son identité artistique.

Pas facile de grandir et de s'affirmer quand on est réduit au fait d'être le fils ou la fille d'une personnalité. Les parents élèvent leurs enfants pour qu'ils soient prêts à évoluer de manière autonome dans la société, mais un parent célèbre peut parfois rendre difficile le fait de s'affirmer et de créer sa propre identité.

Comment grandir dans l'ombre d'un père ou d'une mère célèbre ? C'est la question que se pose Bintily Diallo dans "C'est la vie".

Pour mieux comprendre la vie de celles et ceux qui grandissent dans l'ombre d'un people, Bintily Diallo reçoit la chanteuse Vanille. Son père n'est autre que le chanteur à succès Julien Clerc. Si Vanille a fait de la chanson son métier aujourd'hui, cela n'a pas toujours été une évidence en raison du succès de son père, auquel elle était souvent associée.

Devenir un être à part entière

Comment grandir dans l'ombre d'un père célèbre et construire son identité librement ? Vanille Clerc raconte son parcours, les regards et l'attitude des autres à l'école et son rapport aux fans de son père. Elle affirme être "un être à part entière", dans une de ses chansons.

Au quotidien, avoir un parent célèbre entraîne forcément des conséquences lors du passage de l'enfance à l'âge adulte : remarques, regards, admirations ou au contraire moqueries.

L'artiste Vanille vous raconte comment elle a réussi à se créer une identité musicale et artistique bien à elle.

Si ses chansons sont d'un style plutôt différent des tubes de son père, elle a toutefois eu l'occasion de chanter récemment un duo avec Julien Clerc, pour une reprise la chanson "Fais-moi une place". Tout un symbole pour la jeune artiste.

Vanille se produira le 23 septembre à Cergy ou encore au Phénix de Valenciennes les 13 et 15 octobre prochain avec les titres de son deuxième album "À part entière" sorti l'année dernière.