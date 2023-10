Grandir avec une mère alcoolique

L’enfance de Camilla Gallapia a été affectée par l’addiction de sa mère : l’alcoolisme. Elle raconte ces années douloureuses, les premiers signes du côté de sa mère, la surveillance des bouteilles pour tenter de la sauver et l’inversion des rapports mère-fille.

“Les yeux hagards, la bouche molle, les mains qui tremblent et l’odeur de l'alcool…” Les premiers signes de l’alcoolisme de sa mère, Camilla Gallapia les a détectés très vite. 2,5 millions, c’est le nombre de personnes en France qui ont une consommation à risque d'alcool. L’alcool est à l’origine de 49 000 décès par an en France et de nombreux drames familiaux. C’était le cas de la mère de Camilla Gallapia, qui a mis très longtemps à voir la vérité.

Pour tenter de maîtriser la situation, Camille enquête en surveillant le niveau des bouteilles d’alcool à la maison, en chassant les bouteilles… . Elles pouvaient être partout : dans le réservoir des toilettes, dans un buisson, dans la manche d’un pull, dans le local poubelle, panier de linge sale…

“On entendait ma mère chercher et nous faisions semblant de rien, avec la sensation de l’avoir sauvée, pour ce soir-là.”

Une inversion des rapports

Pour Camille, l’alcoolisme de sa mère était un secret bien gardé, mais qui la suivait partout. Elle était apeurée que d’autres l’apprennent. Elle avait aussi peur d'accueillir des amis à la maison, c’était “son terrible secret”. La jeune fille s’est retrouvée à prendre soin de sa mère, “les rapports sont complètement inversés”. “Quand un parent a une addiction, l’enfance est complètement bouleversée.”

Lors de ses 13 ans, la mère de Camille faisait sa deuxième cure pour vaincre l’alcoolisme. Quatre ans plus tard, elle décédait après avoir subi un AVC et un cancer, à 49 ans. Un déchirement, mais aussi une délivrance pour Camille, qui nous raconte son histoire dans “C’est la vie”.