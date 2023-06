Gravir des montagnes pour dépasser la maladie

La survenue de la maladie met souvent un terme à une passion. Même malade, il est pourtant possible de de s’inventer de nouveaux défis. C’est ce qu’ont fait les invités de Géraldine Mayr : David Berty, atteint de sclérose en plaques, et Vanessa Morales ont gravi le Kilimandjaro.

Gravir le Kilimandjaro quand on est malade : un défi que nous racontent les invités de "C'est la vie"

Une maladie ou un accident, quand ils surviennent, compromettent durablement ou définitivement le quotidien mais aussi les activités, les passions et les rêves qui en font la saveur. Le risque est grand de se replier et de renoncer à se battre contre l’adversité.

Pourtant, même malade et diminué physiquement, il est possible de vivre des choses fortes, de s’inventer de nouveaux défis, que ce soit d’un point de vue artistique ou sportif.

C’est ce qu’a fait David Berty, ancien joueur professionnel de rugby, atteint de sclérose en plaques : longtemps abattu après qu’on lui a diagnostiqué la maladie, il a réussi à reprendre le sport et à rejouer au rugby en fauteuil.

Grâce à sa rencontre avec Vanessa Morales, infirmière, recordwoman trail du Kilimandjaro et engagée contre la sclérose en plaques, il a fait bien plus encore : il s’est lancé dans cet incroyable défi qu’est l’ascension du Kilimandjaro.

David Berty et Vanessa Morales sont les invités de Géraldine Mayr. Ils viennent nous raconter leur parcours respectif, leur rencontre sous le sceau de l’amitié et ce magnifique exploit qu’ils ont réalisé ensemble, et dont est tiré le documentaire XV pour un sommet, réalisé par Patrick Foch .