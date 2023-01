Qu’il soit important ou non, l’héritage peut être source de conflits familiaux. Comment faire pour hériter sans pour autant se déchirer. Géraldine Mayr reçoit le psychanalyste Patrick Avrane, qui a écrit sur la filiation et sur l’héritage et nous donne son éclairage.

La question de l’héritage laisse rarement indifférent. Les romans, les films et les séries tv mettent souvent en scène une famille qui se dispute autour d’un héritage. La série danoise, Les Héritiers, par exemple, suit les quatre frères et sœurs d’une artiste riche et célèbre qui meurt en laissant un testament qui ne va cesser de provoquer des conflits et des rivalités dans la fratrie.

Dans la réalité, tout le monde ne reçoit pas d’héritage. En France, un tiers de la population n’hérite de rien, un autre tiers de très peu : la moitié des Français hériteront moins de 70 000 € tout au long de leur vie. À l’inverse, les 10 % les plus aisés héritent en moyenne 500 000 €, dont 4,2 millions d'euros pour chacun des 1 % les plus riches, et même 13 millions d'euros par tête pour le « top » 0,1 %...

Mais ce n’est pas nécessairement pour les gros héritages que les problèmes surviennent : même modeste, un héritage peut-être en effet un véritable cadeau empoisonné et réveiller des conflits enfouis dans une famille... Pourquoi la question de l’héritage est-elle si complexe ? Hériter sans se déchirer, est-ce possible ?

Géraldine Mayr reçoit le psychanalyste Patrick Avrane, qui a écrit sur la filiation et sur l’héritage. Il a publié notamment Hériter. Une histoire de famille et Les grands-parents. Une affaire de famille, tous les deux aux éditions PUF. Il nous parle de ce qui se joue dans un héritage, qui ne concerne pas exclusivement l’argent et le matériel. Il nous donne aussi des conseils pour que le moment venu cela se passe au mieux pour chacun des membres de notre famille.