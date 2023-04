Il a fait le tour du monde avec son violon

Quoi de mieux que la musique pour communiquer en toute langue et en tout pays ? C’est ainsi grâce à son alto que Christophe Touchard a pu faire le tour du monde à la rencontre des enfants défavorisés. Il est l’invité de Géraldine Mayr et nous raconte son incroyable périple.

Comme le dit bien l’adage : « La musique adoucit les mœurs. » La musique est en effet un langage universel et permet de rentrer facilement en contact avec d’autres cultures, avec celles et ceux qui ne parlent pas la même langue que nous, avec les enfants aussi.

C’est ce qu’a expérimenté Christophe Touchard. Musicien amateur depuis 25 ans, en 2018 il quitte son métier d'ingénieur et pendant plus d’un an fait seul le tour du monde avec son alto, à la rencontre d’enfants défavorisés. Il a commencé par un voyage en train de Paris au Tibet de plus de 15 000 km, en passant par l’Europe du Nord et la Russie, puis a été en Asie et en Océanie, et enfin a traversé toute la Patagonie par le Chili.

Rencontres, aventures insolites ou fantastiques, chocs culturels, apprentissage de l’alto par les enfants de pays si différents, le retour en France : Christophe Touchard est l’invitée de Géraldine Mayr pour nous raconter ce qu’il a vécu au cours de ces mois autour de monde, dont il tiré un livre : Un alto pour passeport , publié aux éditions Favre.