Avoir du mal à lire et à écrire est presque inavouable. Or, il existe des solutions pour les personnes souffrant d’illettrisme. Géraldine Mayr reçoit Aline Le Guluche, ancienne illettrée, qui nous raconte son parcours.

Si on rencontre des difficultés pour lire et pour écrie, il est impératif de se faire aider : des formations spécifiques pour adultes existent

Avec la généralisation de l’enseignement au cours des dernières décennies, avoir des difficultés pour lire et écrire est aujourd’hui moins fréquent qu’auparavant, mais c'est une situation qui existe néanmoins plus souvent qu’on ne pourrait le penser.

On parle ainsi d’illettrisme pour une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a perdu - la maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison notamment d'apprentissages trop fragiles. Or, d’après l’Insee, 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d'illettrisme, soit 7 % des personnes ayant été scolarisées en France et âgées de 18 à 65 ans. D’autre part, les évaluations menées dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) soulignent que, si 81,8 % des jeunes Françaises et Français de 17 ans ou plus sont des lecteurs efficaces, 9,6 % sont en difficulté de lecture, parmi lesquels 4,1 % sont en grande difficulté.

À quoi ressemble le quotidien d’une personne qui a des difficultés pour lire et écrire ? Comment faire pour travailler, suivre l’éducation de ses enfants, se repérer dans les transports ? Comment dépasser la honte pour trouver des solutions ?

Géraldine Mayr reçoit Aline Le Guluche, ancienne illettrée, qui publie J'ai appris à lire à 50 ans aux éditions Prisma et qui est aujourd’hui intervenante sur l’illettrisme. Elle nous raconte son parcours et nous dit l’importance de ne pas taire sa situation et de se faire aider.