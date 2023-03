L'amour des livres avec Agnès Ledig

Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves !

Ils ou elles ont 65, 75 et même plus et rêvent de sauter en parachute ou de faire du théâtre… C’est possible et c’est magique ! Géraldine Mayr reçoit Anne Guichard et Anne-Marie Maubert qui, à 68 et 78 ans, ont réalisé leurs rêves et nous font partager leur joie.