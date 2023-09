L'amour sous emprise : comment s'en sortir

Emprise, mensonges, culpabilité... Magdalena pensait vivre la relation amoureuse parfaite, mais elle a fini le cœur en miettes. Elle raconte son histoire d'amour toxique dans "C'est la vie" pour mieux informer les potentielles victimes.

"Il me disait que je voyais trop mes copines." Avant même l'officialisation de sa relation, Magdalena a connu les prémisses d'une relation toxique . Reproches, violences, mensonge, culpabilité... Magdalena Polieri a fait l'expérience de l'amour sous emprise pendant 6 mois, loin de ce qu'elle s'était imaginée d'une relation sérieuse avec de l'engagement. Sa relation l'a détruite, mais aujourd'hui, elle est guérie et raconte son expérience dans un livre.

Illusions et mensonges

Si Magdalena Polieri a tenu pendant six mois, c'est parce qu'elle "croyait en sa relation" : une rencontre en vacances au Portugal, un homme qu'elle trouvait parfait, un week-end d'anniversaire idyllique au bout de trois semaines, des cadeaux... Pourtant, très vite, les reproches surgissent : manque de présence, trop de sorties avec ses copines, culpabilité... S'il lui venait d'aller chez le médecin sans lui dire, il lui rétorquait : "Tu m’as menti, t’es pas quelqu’un de fiable."

“Je te préviens, si j’entends un truc sur toi ça va me faire vriller. Je te donne beaucoup, t’es essentielle pour moi."

Très rapidement, l'homme se met à mentir : on lui aurait détecté une tumeur au cerveau, qui empirerait à cause du comportement de Magdalena. Tout devient complexe pour elle, ses amis lui disent qu'elle vit l'histoire parfaite avec cet homme solaire. Pourtant, les disputes sont de plus en plus violentes, la vie sexuelle aussi et au cours d'un voyage à Amsterdam, elle découvre qu'il possède pas moins de cinq comptes Instagram différents sur son téléphone et également des photos intimes d'elles prises à son insu.

Magdalena Polieri raconte son histoire dans le livre 13 H 01 : le cœur en miettes, entre emprise et manipulation, j’ai perdu la tête aux Édition du Lys Bleu.